Одна из первых в России площадок для сдачи ТехноГТО появится весной на Южном Урале

Регион стал победителем федерального проекта

Весной 2025 года в Челябинской области откроется очная площадка для сдачи ТехноГТО на золотые значки. Регион стал одним из победителей федерального проекта, сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.

Площадка будет функционировать на базе образовательного комплекса «Смена» в Челябинске. Здесь участники смогут проверить свои знания и навыки в пяти ключевых областях: фактчекинге, цифровой навигации, разработке видеоигр, блогинге и принятии решений на основе данных. Успешная сдача двух очных нормативов после прохождения онлайн-тестирования (не менее пяти нормативов с результатом 70 баллов и выше) позволит получить золотой значок ТехноГТО.

ТехноГТО — это комплекс нормативов, оценивающих технологическую грамотность и умение использовать технологии в повседневной жизни. Он включает десять направлений, от кибербезопасности до разработки видеоигр.

«Запуск очных площадок для сдачи нормативов — важный шаг для развития и масштабирования ТехноГТО. Планируется, что в дальнейшем отбор будет проводиться постоянно, а значит — скоро такие площадки появятся во всех регионах России, предоставляя каждому жителю нашей страны возможность проверить свою технологическую грамотность. Хочу отметить, что выпускникам-участникам ТехноГТО президентская платформа дарит возможность получить до 10 дополнительных баллов ЕГЭ и повысить свои шансы на успешное поступление в выбранный вуз», — отметил генеральный директор президентской платформы «Россия — страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

В данный момент уже более 60 тысяч нормативов ТехноГТО сданы онлайн, а около тысячи человек получили серебряные значки.

ТехноГТО реализуется в рамках федерального проекта «Россия — страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети».