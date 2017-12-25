/ Одинокий пикетчик возле Челябинской администрации грозился сжечь себя

Причиной выступления стал проблемный дачный участок.

Одинокий пикетчик под окнами городской администрации, обклеивший лозунгами и обращениями свой автомобиль, рассказал о требованиях. Мужчина не выступал против власти, а привлекал внимание к своей проблеме с садовым товариществом. По словам пикетчика, его обвиняют в присвоении незаконных метров на дачном участке. «Война» идет уже четыре года. Не сумев за это время доказать свою правоту, мужчина решился на отчаянный шаг: добиться внимания от чиновников или сжечь себя.

Я был готов сделать акт самосожжения. Говорили, что меня сейчас эвакуируют отсюда. Я сказал, что вместе с эвакуатором сгорю. У меня начали арестовывать пенсию. Мне жрать не на что, а на носу Новый год. Я всю жизнь работал, а у меня арестовывают пенсию. Счета моего сына арестовали. А он какое отношение имеет к саду? — рассказал сайту «Первый областной» пикетчик Иван Дегтярев.

Успокоил пикетчика председатель Городской думы Станислав Мошаров. Он пригласил владельца дачного участка на личный прием, чтобы разобраться в ситуации. Иван Дегтярев пообещал прийти со всеми документами.

Напомним, под окнами Челябинской администрации утром, 25 декабря, спецслужбы окружили припаркованный «Форд». Пожарные, спасатели, карета скорой помощи и полиция приехали, чтобы помочь находившемуся в автомобиле человеку. На самом деле он хотел привлечь внимание к себе и своей гражданской позиции.