Одиноким старикам в Челябинской области раздадут «кнопки помощи»

Оригинальная идея пришла в голову волонтерам НКО «Третий возраст»

Челябинская некоммерческая организация «Третий возраст» планирует раздавать пожилым людям «кнопки помощи», которые в экстренной ситуации можно будет использоваться для оперативной связи с опекуном. И это малая часть инноваций, которые НКО собирается внедрить в жизнь на грант губернатора Челябинской области, сообщает пресс-служба Фонда поддержки гражданских инициатив Южного Урала.

Организация «Третий возраст» оказывает поддержку инвалидам, пожилым людям, одиноким старикам, находящимся в сложной жизненной ситуации. В 2020 году НКО получила грант губернатора на социальное обслуживание 110 южноуральцев на дому. Волонтеры «Третьего возраста» прибираются в домах стариков, помогают оплачивать коммуналку и покупают подопечным продукты. Также НКО использует IP-телефонию, которая позволяет фиксировать все исходящие и входящие телефонные звонки, а также прослушивать и давать оценку работе специалистов. В планах — разработать и ввести в работу так называемые «кнопки помощи».

«Государственным поставщикам социальных услуг не хватает гибких инструментов контроля качества. У НКО в этом плане дела обстоят лучше. Все наши социальные работники фиксируют свои действия на портативный видеорегистратор, раз в неделю производится проверка качества оказанных услуг. Записи хранятся два месяца, в случае возникновения спора мы можем оценить работу сотрудника и принять необходимые меры», — делится руководитель проекта Кирилл Саломатов.

Кроме того, в планах у НКО — запустить отдельную службу доставки продуктов и хозяйственных товаров пожилым людям.