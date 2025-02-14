Одиноких челябинок утешили в День святого Валентина цветами

Порадовали тех, кому давно не дарили букетов

В День всех влюбленных в Челябинске решили утешить одиноких дам. На одном из ресторанов в центре города вывесили плакат с подписью «Если вам давно не дарили цветы» и цветами. Как быстро разобрали романтичные подарки, наблюдал корреспондент ИА «Первое областное».

Мероприятия и бонусы для влюбленных подготовили во многих местах, мы писали об этом ранее. Об одиноких же в этот день почти не вспоминают, а им, наверное, обидно. Исправить несправедливость решили в ресторане на улице Коммуны. Там подготовили плакат по типу объявлений с отрывными листами, только вместо номеров телефонов или какой-то информации челябинки смогли сорвать розы, альстромерии и герберы.

«Мы подумали, почему бы не порадовать одинокие сердца в одном из наших заведений цветочками. Это уже пятый или шестой плакат, каждый раз цветы разбирают минут за пятнадцать. Всю эту неделю и в сам праздник мы решили радовать женщин. Считаем, что это здорово», — отметил директор ресторана Никита Шмаков.

К слову, на этот раз цветы разобрали меньше чем за пять минут.

Не такую романтичную, но забавную историю придумали и в другом заведении Челябинска. Там можно принести свидетельство о расторжении брака и получить в подарок напиток. Кажется, что День святого Валентина не повод вспоминать о разводе. Владельцы ресторана поясняют: возможно, придет много одиноких сердец, которые смогут познакомиться и в будущем создать новую ячейку общества.