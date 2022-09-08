Одинокие старики из Челябинской области получат газеты и журналы бесплатно

Благотворительную акцию проводит «Почта России»

«Почта России» предлагает жителям области принять участие в благотворительной акции «Дерево добра», которая приурочена к Международному дню пожилого человека. Напомним, он отмечается 1 октября. Любой желающий может оформить подписку для одиноких пенсионеров, которые проживают в социальных учреждениях региона.

«Прежде чем оформить подписку, участники акции обязательно звонят в социальные учреждения и спрашивают, какие издания хотели бы получать их подопечные»,

— говорит руководитель отдела подписки регионального управления Почты России Ольга Иванова.

Оформить подписку можно во всех почтовых отделениях области, у почтальонов, а также на сайте «Почты России».

На второе полугодие 2022 года южноуральцы уже выписали 2,5 тысячи экземпляров газет и журналов для 92 интернатов и домов престарелых. Впрочем, на стариках эта акция не замыкается. Челябинцы могут выписать периодику в детские дома, школы-интернаты и в сельские библиотеки.