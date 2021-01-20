Один обварился, вторая выпила химию: в Магнитогорске спасают жизнь двух детей

Оба ребенка попали в реанимацию из-за халатности близких

В реанимации магнитогорского Центра охраны материнства и детства выхаживают двух детей, которые стали жертвами халатности взрослых, сообщает пресс-служба клиники.

Семимесячный мальчик поступил в больницу с 10-процентными ожогами тела — ребенок обварился кипятком. А семилетняя девочка по ошибке выпила чистящее средство для сантехники. Подробности второго происшествия медики не сообщают. Однако можно предположить, что кто-то из взрослых налил средство в стакан накануне уборки.

Медики оказали малышу и девочке экстренную помощь. Состояние детей стабильное. Вскоре обоих начнут готовить к переводу в обычную палату.

«Таких случаев очень много. Каждую неделю в больницу поступает хотя бы один ребенок, выпивший щелочной раствор или проглотивший батарейки, силиконовые шарики. В большинстве случаев детям приходится делать сложную операцию. Страшнее всего, когда дети выпивают уксус. Он ведет к разрушению пищевода и желудка. Таких детей мы отправляем в Челябинск на пластику пищевода», — рассказала информационному агентству «Первое областное» пресс-секретарь Центра охраны материнства и детства Надежда Скрыльникова.

Медики просят взрослых не оставлять детей без присмотра и поддерживать безопасность своего дома.