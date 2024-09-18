Один из самых сложных участков дороги Западный обход Челябинска станет 4‑полосным

Алексей Текслер: «Принципиальное решение принято»

Один самых загруженных участков объездной автомобильной дороги Западный обход Челябинска — от деревни Ключи до транспортной развязки в сторону села Долгодеревенского — станет четырехполосным. Об этом губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил в ходе приема граждан по личным вопросам.

К главе региона обратилась жительница поселка Красное Поле Сосновского района Екатерина Борисова. Она рассказала, что строит в Ключах дом и ей часто приходится оттуда ездить в райцентр.

В Миндортрансе сообщили, что ремонт данного участка уже запланирован на 2025 год. Заключен госконтракт.

«Этот участок объездной дороги у нас один из самых загруженных. Мы приняли принципиальное решение о его расширении до четырех полос. Сейчас обсуждаем сроки, объемы, средства, но решение есть», — сообщил Екатерине Борисовой губернатор.

Он добавил, что проектирование начнется в ближайшее время, а также обозначил, что и двухполосная часть дороги должна быть в нормативном состоянии.