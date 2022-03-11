Елену Болотову из Кыштыма с детства преследовали головные боли. Во время беременности у девушки случился приступ: онемели пальцы рук, язык и челюсть. Ими нельзя было пошевелить. Так проявила себя аневризма головного мозга. Жизненно важную операцию проводили в четыре этапа. После первых трех оперативных вмешательств симптомы пропали. А на этой неделе Виталий Киселев выполнил четвертый этап эмболизации, избавив девушку от проблемы с сосудами навсегда. Всего же за два дня работы в стенах ЧОКБ он прооперировал восемь южноуральцев.
«Были отобраны пациенты с очень сложными аневризмами и артериовенозными мальформациями. Раньше их отправляли в федеральные центры. Теперь мы в состоянии помогать им в Челябинске — при помощи нашего друга, одного из лучших в России специалистов Виталия Киселева», — говорит заведующий отделением нейрохирургии ЧОКБ, главный нейрохирург Минздрава Челябинской области Сергей Пашнин.
Челябинская областная больница располагает всем необходимым для проведения таких операций. В клинике есть высококвалифицированные специалисты, оборудование экспертного класса, необходимые расходные материалы и медикаменты, а также возможность прямого взаимодействия с крупнейшими профильными федеральными центрами.