Один из лучших нейрохирургов России провел серию операций в Челябинске

Виталий Киселев спас от инсульта восемь южноуральцев

Один из лучших нейрохирургов России Виталий Киселев прооперировал восемь южноуральцев со сложнейшими заболеваниями сосудов головного мозга. Все они находились на волоске от инсульта, но теперь полны планов на долгую жизнь, сообщает пресс-служба Челябинской областной клинической больницы.

Елену Болотову из Кыштыма с детства преследовали головные боли. Во время беременности у девушки случился приступ: онемели пальцы рук, язык и челюсть. Ими нельзя было пошевелить. Так проявила себя аневризма головного мозга. Жизненно важную операцию проводили в четыре этапа. После первых трех оперативных вмешательств симптомы пропали. А на этой неделе Виталий Киселев выполнил четвертый этап эмболизации, избавив девушку от проблемы с сосудами навсегда. Всего же за два дня работы в стенах ЧОКБ он прооперировал восемь южноуральцев.

«Были отобраны пациенты с очень сложными аневризмами и артериовенозными мальформациями. Раньше их отправляли в федеральные центры. Теперь мы в состоянии помогать им в Челябинске — при помощи нашего друга, одного из лучших в России специалистов Виталия Киселева»,

— говорит заведующий отделением нейрохирургии ЧОКБ, главный нейрохирург Минздрава Челябинской области Сергей Пашнин.

Челябинская областная больница располагает всем необходимым для проведения таких операций. В клинике есть высококвалифицированные специалисты, оборудование экспертного класса, необходимые расходные материалы и медикаменты, а также возможность прямого взаимодействия с крупнейшими профильными федеральными центрами.