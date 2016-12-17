Автобусы с детьми в новогодние праздники будут сопровождать экипажи ДПС

Губернатор поручил усилить меры безопасности при перевозке юных южноуральцев.
Предстоящие новогодние каникулы станут не только чередой торжеств, но и испытанием для городских служб. По поручению губернатора Челябинской области, усилен контроль за организацией безопасной перевозки групп детей. Принято решение о необходимости сопровождать даже единичные транспортные средства с несовершеннолетними.
Борис Дубровский напомнил о важности обеспечения безопасности детей после трагедии в
— В адрес руководителей муниципальных органов образования было направлено инструктивное письмо, в котором отмечена важность и необходимость соблюдения правил перевозки детей. Для усиления мер безопасности в новогодние каникулы совместно с ГИБДД было принято решение о том, что каждый транспорт, даже единичный автобус с детьми в этот период будет сопровождаться машинами ДПС. По правилам, сопровождение организовывается только для колонны — это от трех и более автобусов. Но хочу заметить, что даже один автобус с детьми выпускается на маршрут только после разрешения ГИБДД,— подчеркнул министр образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов.
Отметим, что особое внимание уделяется и доставке детей в учебные заведения. Выходящий ежедневно транспорт на согласованный маршрут не нуждается в сопровождении автомобилями ГИБДД. Тем не менее, автотранспорт проходит ежедневный техосмотр, а водители — медицинское освидетельствование.
Фото: izvestia.ru