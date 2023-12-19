Одеяла и пледы для раненых бойцов отправят в зону СВО из Челябинской области

Они необходимы для предотвращения переохлаждения ребят при транспортировке

Жители Катав-Ивановского района собрали внушительную партию одеял, пледов и постельного белья для бойцов, раненных в зоне специальной военной операции. Текстиль вместе с теплыми пожеланиями от местных жителей уже доставили в пункт сбора гуманитарного груза в Челябинск, и в скором времени он отправится к бойцам, сообщает районная газета «Авангард».

Сбор одеял, пледов и постельного белья был объявлен в конце ноября редакцией газеты и АНО «Центр социальных проектов „Своих не бросаем“». Организаторы сообщили, что текстиль необходим для перевозки раненых бойцов, поскольку нередко ребята погибают не от ран, а от переохлаждения. И в тот же день жители района начали откликаться на просьбу.

Накануне в пункт сбора, расположенный в Челябинске, доставили часть одеял и пледов. Скоро отправят вторую партию. Но на этом акция не заканчивается. Все желающие могут принести новые или бывшие в употреблении, но в хорошем состоянии одеяла, пледы и постельное белье в редакцию газеты и в общежитие техникума на Гагарина, 6. Также сбор проводят в Юрюзани в одноименном ДК.

В то же время из других городов и районов в зону СВО отправляют теплые вещи, продукты, медикаменты, необходимую технику и, конечно же, новогодние подарки. Отправляют гуманитарную помощь и в подшефные города Челябинской области — Ясиноватую и Волноваху.