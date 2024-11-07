Одеть собаку к зиме челябинцы могут за 2 тысячи рублей

В стоимость входят теплый комбинезон и «сапожки»

Многие челябинцы перед зимой начинают усиленно скупать зимнюю одежду. И каждый из нас примерно понимает, во сколько это обойдется. Но вот какую сумму придется выложить, чтобы подготовить к холодам своего домашнего питомца? Наш корреспондент прогулялась по зоомагазинам, сравнила цены на теплые комбинезоны, удивилась «собачьей моде» и узнала, почему некоторым приходится шить для питомца самостоятельно.

На зиму хозяева берут в основном теплые кофты или куртки. В магазинах цена на них варьируется самым непостижимым образом. Так, где-то комбинезоны с наполнителем стоят 1200—1500 рублей, в других отделах цена на подобные — уже 3 тысячи. Причем комбинезоны на мальчиков нам попались по 2500—2800 рублей, а на девочек уже за 3000. Впрочем, продавец сказала, что это совпадение, от пола собаки цена точно не зависит.

Пуховички, которые не надеваются на задние лапы, стоят 1300—1500 рублей. В ту же цену выйдут непромокаемые плащи (в принципе, подойдут на «мокрую» зиму для пушистых собак). Дутые куртки на собак типа французских бульдогов — 2600—3800 рублей.

Не очень теплые кофты (для дома, нехолодной погоды или как первый слой под куртку) стоят в среднем 600—700 рублей, прошлогодние коллекции (да-да, все как у людей!) можно урвать по 250—300 рублей. Зимние свитеры (они буквально выглядят как человеческие, с узором) уже будут стоить по 1—1,5 тысячи рублей.

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Обувь тоже по самой разной цене. «Сапожки» промокаемые из старых коллекций — по 500 рублей, с прорезиненными подошвами — уже 1200—1700. В некоторых отделах цена на непромокаемые ботинки доходит почти до 3 тысяч рублей. Носки же стоят 300—700 рублей. При этом в магазинах в основном модели — и обуви, и носков — на очень маленьких собак: шпицев, йорков, тойтерьеров.

Забавно, но в магазинах есть даже шапки для собак. Продавец рассказала нам, что их берут в основном для маленьких и постоянно мерзнущих пород: чихуахуа, терьеров.

Из интересного: к Новому году в магазины завезли все тематическое. Тут и красные свитеры, и костюмы разных существ, и рожки оленей, и шапочки Деда Мороза. Есть даже платья и фраки для новогодней ночи — как же праздновать и без подходящей одежды? Такие наряды обойдутся в 800—1000 рублей.

Нам рассказали, что иногда люди жалуются, что не могут найти одежду на собаку. В одном из магазинов отметили, что в отделах на крупные породы покупают просто декоративные украшения, а одежду заказывают на сайте (в магазины такие наряды редко возят, потому что они не пользуются спросом). Мы проверили — на сайте действительно есть несколько позиций для лабрадоров, акит, кане-корсо. Размеры доходят до собачьих 3XL и 5XL. Последний размер — это 81 см в обхвате груди и 67 см в обхвате шеи. В целом вполне налезет на нашего корреспондента.

В другом магазине нам сказали, что на «неформатность» собак жалуются владельцы дворняг, помесей и редких пород. Мы нашли одну такую собаку, хозяева которой вынуждены шить обувь и пуховики самостоятельно.

Это ксолоитцкуинтли (мексиканская голая собака) по кличке Лаки. Все 10 лет в холодное время года хозяева выводят ее на улицу в кофтах или плащах и обуви — по-другому она просто замерзнет, даже несмотря на более высокую температуру тела, чем у других собак. Хозяйка Лаки, Юлия, шьет ей сама: первое время молодая худенькая ксоло влезала в магазинную одежду, с возрастом перестала. Комбинезоны для английских бульдогов ей великоваты, бультерьерные наряды — коротковаты по длине спинки.

Юлия перешивает на собаку старые ненужные куртки. Рассуждает так: если людям было тепло — значит, и голой собаке точно будет. Так, в гардеробе у Лаки появились пуховик в благородном коричневом оттенке, дубленка (не хуже, чем в магазинах шуб), розовая кофточка (она же девочка, ну!).

С обувью тоже беда: носки продаются в основном на очень маленьких собак, а в резиновых ботинках Лаки ходить неудобно. Но совсем без обуви и без того чувствительная кожа покрывается ранками, которые приходится долго и упорно лечить. Поэтому шить обувь для собак Юлии тоже пришлось научиться. А вот носки Лаки покупают в детских магазинах одежды.

«Когда мы с мужем берем носочки для детей, кассиры, наверно, думают, что мы внукам покупаем. А мы собаке», — шутит хозяйка.

Правда, из части одежды Лаки выросла не в длину, а вширь. Зато так зимой теплее. Да и любимый покупной костюм оленя все еще налезает, так что можно пока не беспокоиться о фигуре.