Одаренные дети и их наставники получили премии губернатора Челябинской области

Церемония награждения прошла в Детской филармонии

В концертном зале Детской филармонии Челябинской области прошла торжественная церемония вручения премий губернатора талантливым детям и их наставникам, сообщает пресс-служба правительства региона.

За высокие личные достижения в области культуры, творчества и спорта премии губернатора получили 30 детей и 24 наставника, а также 90 победителей и призеров международных, всероссийских и областных олимпиад. Преподавателям, тренерам, наставникам глава региона адресовал особые слова благодарности.

«Любой успех — это всегда общая победа учителя и ученика. Уважаемые педагоги, наставники, ваш благородный труд всегда будет востребован и оценен по достоинству. И наших юных звездочек тоже прошу всегда помнить и быть благодарными тем, кто дал вам старт в жизнь. Отдельная благодарность родителям наших лауреатов, бабушкам, дедушкам, всем тем, кто каждый день с утра до вечера занимается своими любимыми детьми, внуками. Вклад, который вносит каждый из вас, возвращается сторицей», — обратился к участникам церемонии Алексей Текслер.

Губернатор напомнил, что сейчас в регионе созданы все условия для развития детских талантов: оснащаются предметные лаборатории, организуются выездные школы и учебно-тренировочные сборы по подготовке к всероссийской олимпиаде школьников, развивается дополнительное образование, в том числе «Курчатов Центр», созданный по модели «Сириуса», открываются «ИТ-кубы» и «Кванториумы».

Наконец, строится межвузовский кампус, который даст молодым дополнительные возможности для самореализации. В кампусе можно будет заниматься наукой, работать в современных исследовательских командах, а также запускать свои стартапы.