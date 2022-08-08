Одаренные дети и их наставники получат премию губернатора Челябинской области

Прием заявок от претендентов уже начался

На Южном Урале стартовал отбор одаренных детей на присуждение премии губернатора , сообщает пресс-служба Минобра Челябинской области.

Получить денежную награду и дипломы могут талантливые дети, которые обучаются в организациях дополнительного образования, а также их научные руководители, педагоги и тренеры. Номинантам должно быть от 12 до 18 лет. Если ребенок демонстрирует высокие достижения в области физкультуры и спорта, то от 14 до 18 лет.

«Основным условием в областном отборе является наличие наград в областных, региональных, межрегиональных, всероссийских, международных олимпиадах, конкурсных мероприятиях, конференциях, соревнованиях, выставках в области образования и науки, культуры и искусства, физической культуры и спорта за два учебных года, предшествующих году выдвижения на присуждение премии»,

— рассказывают в Минобре.

Вознаграждение, полученное ребенком и его наставником, можно будет направить на участие в международном статусном конкурсе или на покупку необходимого оборудования, без которого невозможен профессиональный рост.