Очные занятия для младшеклассников отменили в Челябинске 20 февраля

Где еще сегодня уроки пройдут дистанционно

Местами в Челябинской области минувшая ночь выдалась морозной: столбики термометров опускались до −30 градусов и ниже. В Челябинске температура опускалась чуть ниже −20 градусов. Морозно и утром 20 февраля, поэтому в ряде городов в школах отменили занятия. Рассказываем, где и для кого.

В Челябинске уроки пройдут дистанционно для учащихся с 1-го по 4-й класс первой смены. Такое же решение принято в Копейске.

В Троицке очные занятия отменили для 1—5-х классов первой смены.

А в Карталинском районе, где этим утром почти −30, занятия отменили для учащихся с 1-го по 11-й класс первой смены.

Администрации других городов и районов решение об отмене занятий на момент выхода материала не опубликовали.