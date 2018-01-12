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Строительство очистных сооружений в Верхнеуральске завершено

Борис Дубровский сформулировал задачи для местных властей на 2018 год.
сегодня в 15:57
  |  Общество

Губернатор Челябинской области проверил состояние очистных сооружений в Верхнеуральске. Объект успели окрестить долгостроем, ввести очистные в эксплуатацию не удавалось с 1982 года. После вмешательства Бориса Дубровского эту проблему удалось решить.

В Верхнеуральске завершены работы по строительству очистных сооружений, идет наладка оборудования. В этом плане 2017 год войдет в историю города, поскольку решена его вековая проблема. — заявил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Глава региона отметил, что останавливаться на достигнутых результатах нельзя, очистные сооружения нужно достраивать. Также Борис Дубровский оценил итоги социально-экономического развития Верхнеуральского района в 2017 году и дал установки на ближайшее время.

За год есть положительные изменения, повысилась газификация, к сожалению, всего на 2,5%, но тем не менее это все-таки плюс. Снизился уровень безработицы, это общий тренд по Челябинской области. Но здесь динамика снижения чуть больше. Подходит к завершению проект, которым занимались предметно, — строительство и ввод в работу очистных сооружений в Верхнеуральске. Раньше сточные воды без всякой очистки попадали в реку Урал. В 2018 году на 97% этот вопрос будет снят. Уже будут только тонкие настройки, над которыми продолжат работу специалисты. — отметил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Напомним, проблема очистных сооружений в Верхнеуральске существовала в течение долгого времени. Первая очередь объекта запущена в 2017 году, общая очистка достигла 92,4%. После чего там приступили к реализации второго этапа, на это глава региона выделил 32 миллиона рублей из областного бюджета, еще 2 миллиона пошли из муниципального. Всего было выделено более 66 миллионов рублей.

Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

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