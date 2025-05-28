Очистку Миасса в Челябинске приостановили на период нереста щуки

Ограничения продлятся до 15 июня

В Челябинске приостановили очистку реки Миасс на период нереста щуки. Это делается для защиты обитателей реки и сохранения их среды обитания, сообщили ИА «Первое областное» в Минэкологии Челябинской области.

В реке Миасс водится достаточно большое количество рыбы. Самый распространенный хищник здесь — щука. Ее успешно ловят даже в центре города. С 5 мая до 15 июня продлится ее нерест. Ради этого было принято решение о временной остановке очистки реки.

«Основные работы по откачке донных отложений планово приостановлены с 5 мая по 15 июня из-за ограничений, действующих на территории Нижне-Обского водного бассейна в период нереста рыбы», — сообщили ИА «Первое областное» в региональном Минэкологии.

Это делается специально, чтобы защитить всех обитателей реки Миасс и сохранить их естественную среду обитания. В ведомстве сообщили, что после завершения нерестового периода работы по очистке будут продолжены. На данном этапе с участка в районе пруда Коммунар откачивают ил.

Напомним, что в областной столице проводят комплексную очистку реки Миасс. Для города и региона этот проект очень важен, в результате работы состояние акватории сильно улучшится, восстановится ее флора и фауна. Мы сможем увидеть русло реки в его прежних очертаниях.