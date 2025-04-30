Очистка реки Миасс — не только экологический, но и имиджевый проект

В результате работ существенно улучшится состояние реки

В Челябинске проводят комплексную экологическую реабилитацию реки Миасс. Губернатор Алексей Текслер в своем телеграм-канале подчеркнул важность проводимой работы по очистке реки для города и региона.

«Реализуем большой экологический проект — комплексную экологическую реабилитацию реки Миасс в черте Челябинска. Это современная и трудоемкая технология», — уточнил Алексей Текслер.

С помощью земснаряда на реке Миасс чистится русло, разрабатываются донные отложения, накопленные за десятки лет активного человеческого влияния на реку. Дальше иловая масса по специальным трубопроводам перекачивается в геотубы, где сушится и вывозится.

«В результате серьезно улучшится состояние реки: будут убраны грязь и заросли камыша, повысится уровень кислорода в воде, снизится ее цветение. Восстановится флора и фауна. Мы увидим русло реки Миасс в его прежних очертаниях. Поэтому проект не только экологический, и имиджевый для города и региона», — считает глава региона.

Реализация проекта рассчитана на несколько лет на участке от пруда Коммунар до новой набережной. Изначально принято решение проводить работы бережно по отношению к природе: они будут приостановлены на период нереста рыб.

Между тем, к 1 сентября 2025 года в Челябинске завершится реконструкция очистных сооружений на северном выезде из города, в Металлургическом районе. Этот масштабный проект является частью региональной программы «Большой ремонт 74».

