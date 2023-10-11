Очищать улицы Челябинска от наледи будут с помощью ледокола предстоящей зимой

Всего в городе будет задействовано более 360 единиц различной спецтехники

Очищать Челябинск от снега и наледи предстоящей зимой будут более 360 специальных машин. Техника уже подготовлена и будет выведена на дороги при первых же «зимних» осадках. С гололедом в предстоящем сезоне будут бороться не только с помощью реагентов — в отдельных районах на тротуарах будет работать ледокол. Подробнее рассказали в пресс-службе администрации Челябинска.

Очищать дороги и тротуары от снега в этом году, а также вывозить осадки будут комбинированные машины, тракторы, грейдеры, погрузчики, самосвалы и другие автомобили. Они уже готовы к работе: на них установлено необходимое оборудование. Также набран штат водителей и механизаторов.

Бороться с гололедом будут с помощью реагентов: уже сейчас на складах подрядчиков находится почти четыре тонны противогололедных материалов. А в Калининском и Курчатовском районах в этом году впервые применят тротуарный ледокол, который способен за час очистить до 150 квадратных метров полотна. Для сравнения — человек, работая сутки без перерыва, может осилить до 50 квадратных метров. Такая техника есть лишь в нескольких российских городах.

«Техника готова, дежурные звенья сформированы, находятся в полной комплектности и готовы к уборке 24 часа в сутки. То есть с первыми осадками эти машины сразу будут задействованы и обработают улично-дорожную сеть. Закупленный противогололедный материал будет применяться точечно и в минимально необходимой норме — на съездах с мостовых сооружений и на перекрестках»,— рассказал председатель комитета дорожного хозяйства Николай Кожевников.

Складировать снег с улиц, как обычно, будут на площадке, расположенной на улице Героев Танкограда, 12п.