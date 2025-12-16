Очередную морозную ночь переживет Челябинская область 17 декабря

Днем воздух может прогреться до −9 °C

В среду, 17 декабря, в Челябинской области ночью температура может опуститься до −25°C, днем местами столбики термометров поднимутся выше −10. Осадки, хоть и небольшие, сохранятся, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

Ночная температура в Челябинске этой ночью составит −17…−19°C. Днем ожидается от −10 до −12°C. Облачно с прояснениями, возможны слабые осадки. Умеренный западный ветер.

В Челябинской области градусники покажут от −17 до −22°C, при прояснении похолодает до −25°C. В большинстве районов пройдет небольшой снег. Днем столбики термометров установятся в пределах от −9 до −14°C. Местами осадки сохранятся. Ветер западного направления, от 4 до 9 метров в секунду.