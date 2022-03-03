Очередной всероссийский онлайн-урок посвятят освободительной миссии на Украине

Школьники из Челябинской области смогут подключиться к эфиру в 14 часов 3 марта

В четверг, 3 марта, в России проведут открытый онлайн-урок «Защитники мира». Его полностью посвятят освободительной миссии на Украине, сообщает пресс-служба Минобра Челябинской области.

Гостем эфира станет эксперт в области военной истории, автор учебных пособий Петр Ишков.

«На уроке подробно расскажут предысторию сегодняшних событий, поговорят о том, какую опасность представляет НАТО для нашей страны, и объяснят, почему Россия встала на защиту мирного населения Донбасса. Также ведущие помогут зрителям разобраться, как отличить правду от лжи в огромном потоке информации, фотографий и видеороликов об Украине, которыми переполнен интернет», — рассказывают в пресс-службе.

Подключиться к эфиру можно в 14:00 по Челябинску. Урок доступен на сайте трансляции.институтвоспитания.рф и в официальных сообществах Института воспитания РАО и Министерства просвещения РФ во «Вконтакте» по ссылке.