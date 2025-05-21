Очередной циклон принесет кратковременные дожди в Челябинскую область 22 мая

Осадки могут сопровождаться градом и сильным ветром

Циклоны пересекают уральские регионы один за другим, не давая жителям Челябинской области сполна насладиться солнечной погодой. В четверг, 22 мая, в большинстве районов синоптики вновь прогнозируют дожди с грозами и градом. Ветер станет тише, но будет усиливаться при грозах. Местами сохраняется тепло до +22 градусов. Подробнее рассказали в областном Гидрометеоцентре.

Ночью в Челябинске температура опустится до +9 градусов и пройдет небольшой дождь. Днем потеплеет до 19—21 градуса. Вновь возможны кратковременные осадки, к которым могут добавиться гроза и град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, от 4 до 9 метров в секунду. Порывы могут достигать 13 метров в секунду.

По области ночная температура будет варьироваться в пределах от +6 до +11 градусов, дневная поднимется до +17…+22 градусов. Переменная облачность, на большей части территории кратковременные дожди. Не исключены грозы и град. Западный ветер с южными потоками в первой половине и с северными — во второй, от 3 до 8 метров в секунду. При грозах возможно усиление до 18 метров в секунду.