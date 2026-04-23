Очередной атмосферный фронт принесет дождь со снегом на Южный Урал 24 апреля

На юге пройдут сильные осадки

В пятницу, 24 апреля, тепла и солнца жителям Челябинской области синоптики вновь не обещают. Очередной атмосферный фронт, направляясь в сторону Урала от Уфы, принесет в регион дожди, местами со снегом. Температура воздуха сохранится в пределах климатической нормы. Подробнее о погоде рассказали в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске предстоящей ночью температура воздуха снизится до слабого плюса. Днем ожидается максимум +12 градусов. Пройдут небольшие осадки в виде дождя. Ветер сохранится сильным, преимущественно южного направления.

По области ночная температура будет варьироваться в пределах от −2 до +3 градусов. Днем — 7—12 градусов выше нуля. Дожди, на юге до сильных. Местами ожидаются смешанные осадки как в ночные, так и в дневные часы. Ветер сменит направление с южного на северо-восточное и разгонится до 6—11 метров в секунду.

Предварительно, в выходные воздух немного прогреется, осадки прекратятся. Ожидается, что циклоническая активность над европейской территорией не отразится на уральской погоде.