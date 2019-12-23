Очередное НЛО? Необычное свечение в небе удивило южноуральцев

Вокруг фото в соцсети возникли споры.

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Фото яркого свечения в небе опубликовали в ночь на 23 декабря жители Трехгорного. Автор снимка спросил пользователей соцсети, с чем оно связано.

«Каждый год это явление с морозами и взвесью кристаллов льда в воздухе связано, явление типа того же — почему ночью светит луна? Типа гало солнечного. Но уж точно не лампа Ильича, которой для города с 40 км являются теплицы», — написала Марина Шкерина.

Однако большинство местных жителей уверены, что свет исходит от теплиц агрокомплекса. В доказательство южноуральцы опубликовали свои снимки.