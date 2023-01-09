В 2022 году специалисты надзорного ведомства проверили более 500, то есть около трети, детских садиков региона. Нарушения санитарного законодательства выявлены в 94,8% организаций.
Часть претензий касается работы пищеблоков. Так, отмечены нарушения технологии приготовления пищи и требований к меню, режима мытья посуды. В отдельных случаях блюда не соответствовали заявленной калорийности.
Нарушались требования искусственной освещенности и микроклимата, а также требования к содержанию помещений и территорий.
Часть сотрудников не в срок проходит периодические медосмотры и забывает про профилактические прививки.
За нарушения санитарного законодательства в 2022 году на виновных лиц составлено 553 протокола об административных правонарушениях.
«Остается проблема переуплотнения в 231 (15,3%) дошкольной образовательной организации. Наибольшее число переуплотненных групп отмечено в возрасте от 3 до 7 лет», — сообщает Роспотребнадзор.
При этом на территории региона практически решена проблема очередей. Актуальная очередь для детей в возрасте от 3 до 7 лет отсутствует. От 0 до 3 лет в очереди стоят 839 детей.