Очередь в детские сады Челябинской области сократилась до 839 человек

Детям младше трех лет мест все еще не хватает

Почти все детские сады в Челябинской области допускают нарушение санитарных норм, а примерно 15% дошкольных учреждений переуплотнены. Об этом по результатам проверок за 2022 год заявляет региональный Роспотребнадзор.

В 2022 году специалисты надзорного ведомства проверили более 500, то есть около трети, детских садиков региона. Нарушения санитарного законодательства выявлены в 94,8% организаций.

Часть претензий касается работы пищеблоков. Так, отмечены нарушения технологии приготовления пищи и требований к меню, режима мытья посуды. В отдельных случаях блюда не соответствовали заявленной калорийности.

Нарушались требования искусственной освещенности и микроклимата, а также требования к содержанию помещений и территорий.

Часть сотрудников не в срок проходит периодические медосмотры и забывает про профилактические прививки.

За нарушения санитарного законодательства в 2022 году на виновных лиц составлено 553 протокола об административных правонарушениях.

«Остается проблема переуплотнения в 231 (15,3%) дошкольной образовательной организации. Наибольшее число переуплотненных групп отмечено в возрасте от 3 до 7 лет»,

— сообщает Роспотребнадзор.

При этом на территории региона практически решена проблема очередей. Актуальная очередь для детей в возрасте от 3 до 7 лет отсутствует. От 0 до 3 лет в очереди стоят 839 детей.