Очень сильные магнитные бури ожидаются на Земле 20 января

На Солнце произошла крупнейшая вспышка

Магнитные бури уровней G3/G4 из пяти возможных обрушатся на Землю во вторник, 20 января, спрогнозировали ученые Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. Возмущения, вызванные крупнейшим взрывом на Солнце, будут самыми сильными с начала года.

«На Солнце произошла вспышка уровня X1.95 — первая в 2026 году и самая крупная с 14 ноября 2025 года. Взрыв является довольно крупным — в него, по сути, была вовлечена вся центральная область Солнца размером около полумиллиона километров»,— уточнили астрофизики.

Плазменный выброс от вспышки направился прямо в сторону нашей планеты. По предварительным расчетам, он достигнет Земли во вторник и вызовет очень сильные магнитные бури.

Ранее астрофизики сообщали, что в 2025 году было на 60% магнитных бурь больше, чем в 2024-м. В этом году их количество вновь возрастет.