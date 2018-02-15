/ В администрацию закрытого города в Челябинской области нагрянули с обысками

Документы изъяли в управлении капитального строительства Озерска.

Деятельностью сотрудников мэрии заинтересовались силовики. О возбуждении уголовного дела в отношении кого-либо из чиновников или по факту нарушений пока не сообщается.



Информацию о том, что обыски состоялись, подтвердили в озерской администрации, уточнив, что все прошло спокойно и мирно, без задержаний. В ведомстве также заявили, что работы силовиков завершилась еще во вторник, 13 февраля.

Подтверждаем сам факт проведения следственных действий. Администрация при необходимости предоставит всю информацию следственным органам, мы заинтересованы в максимально качественном и полном следствии, если таковое будет проводиться. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе администрации Озерска.

С чем именно связан визит силовиков, в администрации умалчивают. «Первый областной» следит за развитием событий.