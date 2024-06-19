Обычные и не очень места для пикника в Челябинске

Здесь и реки, и пляжи, и леса

Лето - время для пикника. В информагентстве приготовили подборку лучших мест в Челябинске для того, чтобы отвлечься от городской суеты, выйти на природу, вкусно поесть и понаблюдать за бабочками, птицами, текущими реками и шелестящей травой.

Городской бор

Самое излюбленное место челябинцев — городской бор и парк Гагарина. Здесь можно посидеть в тишине вдали от людей, расположиться у карьеров или перекусить на лавочках. Самые интересные места, конечно же, спрятаны в глубине бора. Тут и урочище Пещерки, и «Хранитель леса», и холмы Монахи, и родник. Кого-то может привлечь даже такая локация, как надгробные камни неизвестных горожан, — мало ли, вдруг вам близка тема оккультизма? Но одно из самых живописных мест спрятано на берегу реки Миасс, за кустами облепихи неподалеку от плотины Коммунар. Там на прибрежной траве можно расстелить плед, разложить фрукты и наблюдать закат на фоне реки.

Набережная Миасса

В самом центре Челябинска тоже есть места, где можно отдохнуть и почувствовать себя «на природе». На набережной Миасса, рядом с залом органной музыки «Родина», есть небольшой спуск к воде. Если не имеете ничего против большого количества прохожих, то смело оставайтесь там. Тут вам и вид на главные достопримечательности города, и прохлада. К тому же Миасс вовсю чистят, чтобы жителям было комфортнее отдыхать на набережной. А если хочется чуть больше уединения — смело шагайте в сторону Свердловского проспекта. Там, у арт-объекта «Я дома», людей прогуливается не так уж и много.

Каштакский бор

Для жителей Металлургического района есть вариант на выезде из города (а для жителей других районов — необычная площадка, почти как в зарубежных приключенческих фильмах). В Каштакском бору устроить привал можно практически везде — настолько он большой. Но самые приятные локации находятся вблизи от реки Миасс: тут и небольшие островки, и крутые склоны. Главная достопримечательность бора — подвесной мост, как в фильме про Индиану Джонса. Пикник с видом на реку и прогулка по висячему мосту, раскачивающемуся как в мультфильме «Шрек», точно оставит самые незабываемые воспоминания.

Городские пляжи

На Смолино по улице Новороссийской располагается один из самых приятных для пикника пляжей — неподалеку от Дворца культуры. Здесь можно спокойно разложить плед, закопать ноги в песок и немного расслабиться после тяжелого рабочего дня (но расслабляться в рамках разумного, вы в общественном месте!). Удобные локации для пикника можно отыскать у пруда Девичьи слезы и Шершневского водохранилища. Если решите отправиться на озера, берите с собой купальники. Лучший пикник начинается только после купания.

Заячий остров

Любите экстремальный отдых? Есть вариант экстрим-пикника. Локация — Заячий остров, имеющий не самую хорошую репутацию. Здесь есть и лесок в центре города, и берега, и прохлада от реки, и уединение. А также сожженные автомобили, места, в которых будто проводили ритуалы по призыву нечисти, и страшные закутки. К слову, однажды корреспонденты медиахолдинга пытались выяснить, водятся ли на острове призраки. Если боитесь ходить на остров, не слушайте наш шуточный совет и отправляйтесь лучше на берег Миасса в районе улицы Набережной. Здесь можно спокойно посидеть и отдохнуть от всей этой суеты. А если повезет — понаблюдать за бобрами. Главное — не подходить близко, они бывают в плохом настроении.