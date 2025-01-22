Обязательное экологическое страхование предлагает ввести глава РЭО

Рашид Исмаилов считает, что это сделает предпринимателей ответственнее

Главы Российского экологического общества, глава экосовета при губернаторе Челябинской области Рашид Исмаилов предлагает извлечь урок из крушения танкеров в Керченском проливе и всех вытекающих отсюда последствий. Он уверен, что бизнесменов надо обязать страховать экологические риски.





«Нет экологической страховки — не можешь выходить в море или добывать и транспортировать углеводороды. Уверен, что экологическое страхование — это общественное благо, что бы ни говорили нам о дополнительной нагрузке на бизнес. Цивилизованные и порядочные предприниматели просто обязаны это понимать и принимать. Нам пора уже становиться цивилизованным обществом, где приоритет за природой», — отмечает Рашид Исмаилов.

Напомним, 15 декабря два танкера с нефтепродуктами потерпели крушение в Керченском проливе. Выброс мазута отмечен на побережьях Кубани и Крыма. От загрязнения в зоне разлива пострадала вся экосистема. Больше месяца идет ликвидация последствий аварии. Последствия разлива нефтепродуктов будут сказываться на экологии долгие годы.