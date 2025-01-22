Главы Российского экологического общества, глава экосовета при губернаторе Челябинской области Рашид Исмаилов предлагает извлечь урок из крушения танкеров в Керченском проливе и всех вытекающих отсюда последствий. Он уверен, что бизнесменов надо обязать страховать экологические риски.
«Нет экологической страховки — не можешь выходить в море или добывать и транспортировать углеводороды. Уверен, что экологическое страхование — это общественное благо, что бы ни говорили нам о дополнительной нагрузке на бизнес. Цивилизованные и порядочные предприниматели просто обязаны это понимать и принимать. Нам пора уже становиться цивилизованным обществом, где приоритет за природой», — отмечает Рашид Исмаилов.
Напомним, 15 декабря два танкера с нефтепродуктами потерпели крушение в Керченском проливе. Выброс мазута отмечен на побережьях Кубани и Крыма. От загрязнения в зоне разлива пострадала вся экосистема. Больше месяца идет ликвидация последствий аварии. Последствия разлива нефтепродуктов будут сказываться на экологии долгие годы.