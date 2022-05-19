В Челябинской области исполняющим обязанности министра здравоохранения Челябинской области назначена Агата Ткачева. Такое решение принял губернатор Алексей Текслер. Об этом сегодня, 19 мая, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
До этого момента Агата Ткачева руководила Территориальным фондом обязательного медицинского страхования по Челябинской области. До назначения на это место — возглавляла городскую клиническую больницу № 8.
Родилась Агата Ткачева в Челябинске. С отличием окончила Челябинскую государственную медицинскую академию по специальности «лечебное дело» и работала врачом-гастроэнтерологом в Челябинской областной клинической больнице. Окончила заочную аспирантуру и защитила кандидатскую диссертацию, имеет опыт работы на руководящих должностях в органах государственной власти.
Напомним, 4 мая губернатор Челябинской области Алексей Текслер освободил от должности министра здравоохранения Челябинской области Юрия Семенова, который возглавлял ведомство с сентября 2019 года.
Исполняющим обязанности министра здравоохранения Челябинской области после увольнения Семенова назначили его первого заместителя Дмитрия Тарасова, который возглавлял Минздрав в 2013—2014 годах.
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