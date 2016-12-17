Экс-директора «Гринфлайта» обвинили в растрате 6 миллиардов рублей

Сергею Мануйлову избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Обвинение в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия, получил
Бывшему генеральному директору компании «Гринфлайт», ответственному за строительство жилого комплекса «Академ Riverside» предъявили обвинение в рамках расследования уголовного дела о хищении 6 миллиардов рублей. Сергей Мануйлов обвиняется по статье «Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия». Ему также избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. О предъявлении обвинения сообщило
— Об этом говорится в официальном ответе ГСУ МВД по Челябинской области на запрос дольщицы компании Евгении Селявко. Ранее полиция официально не комментировала ход и текущее расследование уголовного дела. Из ответа также следует, что обстоятельства банкротства компании «Гринфлайт» стали результатом отдельной проверки управлением экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Челябинской области. По итогам проверки принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела,— передает «Коммерсантъ»
Мануйлов возглавлял «Гринфлайт» с августа 2013 года. Осенью 2015 года он оставил должность, но ненадолго. Сейчас Мануйлов занимает должность заместителя главы «Гринфлайта», помогая Олегу Лакницкому разобраться в ситуации.
Фото: NewsVo.Ru