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Экс-директора «Гринфлайта» обвинили в растрате 6 миллиардов рублей

Экс-директора «Гринфлайта» обвинили в растрате 6 миллиардов рублей
полномочия , обвинение , растрата
23.12.2016 16:31:54

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22 Декабря 2016, 18:30

Сергею Мануйлову избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Обвинение в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия, получил экс-глава «Гринфлайта» Сергей Мануйлов. Оно было объявлено в рамках расследования уголовного дела о хищении 6 миллиардов рублей. Мера пресечения избрана в виде подписки о невыезде.

Бывшему генеральному директору компании «Гринфлайт», ответственному за строительство жилого комплекса «Академ Riverside» предъявили обвинение в рамках расследования уголовного дела о хищении 6 миллиардов рублей. Сергей Мануйлов обвиняется по статье «Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия». Ему также избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. О предъявлении обвинения сообщило интернет-издание «Коммерсантъ», ссославшись на ответ ГСУ МВД по Челябинской области.

— Об этом говорится в официальном ответе ГСУ МВД по Челябинской области на запрос дольщицы компании Евгении Селявко. Ранее полиция официально не комментировала ход и текущее расследование уголовного дела. Из ответа также следует, что обстоятельства банкротства компании «Гринфлайт» стали результатом отдельной проверки управлением экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Челябинской области. По итогам проверки принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела,— передает «Коммерсантъ»

Мануйлов возглавлял «Гринфлайт» с августа 2013 года. Осенью 2015 года он оставил должность, но ненадолго. Сейчас Мануйлов занимает должность заместителя главы «Гринфлайта», помогая Олегу Лакницкому разобраться в ситуации.

Фото: NewsVo.Ru


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