Обувщик из Челябинской области выиграл миллион рублей в лотерее

За выигрышем пришел сын счастливчика

В Челябинской области на одного миллионера больше. Счастливые шесть нулей на билете увидел южноуральский обувщик и ремесленник. Эти деньги он потратит на покупку нового автомобиля, сообщает пресс-служба «Столото».

За выигрышем в Москву приехал сын победителя — Сурик. Он рассказал, что отец приобрел билет одной из лотерей. О победе он узнал во время телепередачи «У нас выигрывают!».

«Когда зачеркнул последнее число, то позвонил сразу мне, сказал: „Бросай дела, надо ехать оформлять миллион“. Для меня это было неожиданностью, до последнего думал, что отец ошибся, пока сам не проверил билет по QR‑коду в мобильном приложении и не увидел шесть нулей», — вспоминает Сурик.

Сам Сурик — ремесленник и обувщик по специальности, пошел по стопам отца, который тоже работал мастером обуви и сейчас уже на пенсии. Последние 20 лет мужчина работает с ценными породами камня. Он самостоятельно освоил ремесло и теперь создает из камня, стекла, дерева и металла художественные изделия — часы, картины, статуи. Его работы часто появляются в фильмах и становятся популярными.

На выигранный миллион отец Сурика планирует обновить свой автомобиль.