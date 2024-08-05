Erid: 2SDnjeL7e3U
Поступаете на контрактную форму обучения в Южно-Уральский государственный университет? Предлагаем вам хороший бонус!
Наша система скидок распространяется на большое количество образовательных программ вуза. Как же снизить стоимость обучения? Рассказываем в материале.
Первокурсникам программ бакалавриата и специалитета очной формы обучения доступна скидка в зависимости от суммы баллов ЕГЭ (или результатов вступительных испытаний). Например, на направления подготовки, где необходимы результаты трех экзаменов ЕГЭ:
— скидка 20%, если сумма баллов ЕГЭ (или результаты вступительных) составляет от 240;
— 15% — от 200 до 239 баллов;
— 10% — от 170 до 199 баллов.
Там, где требуется два экзамена ЕГЭ:
— 20%, если сумма баллов ЕГЭ (или результаты вступительных) составляет от 160 баллов;
— 15% — от 133 до 159 баллов;
— 10% — от 113 до 132 баллов.
Чтобы сохранить свою скидку на второй год обучения, нужно выполнить несколько условий:
— не иметь академических задолженностей;
— вовремя оплачивать обучение;
— учиться только на оценки «хорошо» и «отлично».
Магистрантам также доступно снижение цены. Первокурсники очной формы обучения получают скидку, если средний балл оценок на предыдущем уровне образования (бакалавриат/специалитет) находится в таких диапазонах: 4,5 и выше баллов — 20%; от 4,0 до 4,49 балла — 10%. Скидка продлится на 2-й курс, если 1-й вы окончите на отличные оценки.
Не остаются без скидки и первокурсники программ среднего профессионального образования (СПО), если средний балл аттестата составляет:
от 4,80 до 5,0 — 10%;
от 4,50 до 4,79 — 7%.
В нашем университете есть общая скидка для всех студентов (даже для тех, кто уже учится) — 3%, оплативших до 31 августа 2024 года полную стоимость обучения.
Финансирование на контракте возможно за счет средств материнского капитала и образовательного кредита.
Конкретные условия по снижению стоимости необходимо уточнять в приемной комиссии университета: 8 (800) 300-00-55.
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Рекламодатель — ФГАОУ ВО «ЮУРГУ (НИУ)».