Обучать не менее 10 суток: Минобороны разъяснило порядок зачисления в добровольцы

На согласование кандидатов в бойцы военному комиссариату отводится до трех дней

На официальном интернет-портале правовой информации опубликован приказ Минобороны России, который определяет требования к добровольцам, а также другие нюансы. Специалисты военкоматов должны будут проводить не только медицинский, но и профессиональный психологический отбор кандидатов, сообщается в приказе.

При отборе кандидатов военкоматы будут акцентировать внимание на тех, у кого уже есть военно-учетная специальность и опыт службы. Заявления потенциальных бойцов могут рассматривать в течение трех дней. Кроме физического состояния здоровья специалисты должны оценить мотивацию будущего добровольца. Будущий боец также должен соответствовать определенным критериям по физподготовке — эти данные также описаны в опубликованном документе. К примеру, мужчины до 30 лет должны хотя бы 20 раз отжаться или не менее 8 раз подтянуться на перекладине, пробежать стометровку за 17 секунд и меньше, сделать рывок гири 16 кг не менее 15 раз, пробежать два километра.

После успешного прохождения этих этапов доброволец заключает контракт, получает предписание прибыть в установленный срок в воинскую часть, а также обеспечивается экипировкой, питанием, денежным довольствием, оружием и материально-техническими средствами. Бойцы должны пройти дополнительную подготовку в течение не менее 10 суток.

Напомним, что в Челябинской области начала работу единая служба сопровождения участников СВО и их семей. Она призвана помочь бойцам адаптироваться к мирной жизни после участия в спецоперации.