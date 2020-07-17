Обстоятельства гибели царской семьи Романовых продолжают выяснять в СК РФ

В ночь с 16 на 17 июля произошел их расстрел.

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С ночь с 16 на 17 июля 1918 года в Екатеринбурге произошел расстрел царской семьи Романовых. И даже спустя 102 года строятся домыслы и ведутся споры вокруг их гибели.

Следственный комитет Российской Федерации продолжает выяснять все обстоятельства не только их расстрела, но и захоронения. Уголовное дело все еще открыто, его возобновили в 2015 году, за это время уже успели провести широкий комплекс следственных действий, а также было назначено порядка 37 различных судебных экспертиз.

Они показали, что обнаруженные останки действительно принадлежат Николаю II, его семье и лицам из их окружения.

«Наряду с судебными экспертизами, среди которых историко-архивные, судебно-медицинские (антропологические), молекулярно-генетические, трасологические, проводятся разные следственные эксперименты. Их результаты оцениваются в совокупности с другими материалами дела, и в ряде случаев позволяют восстановить события тех лет», — заявили в СК РФ.

Экспертизы также показали, что царская семья действительно была расстреляна в подвале Ипатьевского дома. Тем самым, были опровергнуты доводы о том, что в небольшом помещении не могли разместиться одиннадцать потерпевших и участники расстрела. Помимо этого, другой следственный эксперимент исключил версию о том, что тела убитых уничтожили с использованием серной кислоты и огня.

«Вместе с тем следствию еще предстоит значительный объем работы. В частности, продолжается поиск имеющих значение для дела архивных материалов, в том числе и медицинских документов, — это сложный и трудоемкий процесс, поскольку их единого реестра не существует. Ожидаются заключения ранее назначенных судебных экспертиз», — добавили в Следственном комитете.

Только в СК РФ отмечают, что на данный момент все выводы следствия основываются исключительно на данных из архивных документов и первоисточников, а также результатах судебных экспертиз.

Процессуальное решение по делу расстрела семьи Романовых будет принято лишь после получения оставшихся заключений экспертов и окончания необходимых следственных действий. Также будет дана правовая оценка.

Напомним, что в подвале дома Ипатьевых в Екатеринбурге было расстреляно 11 человек: император Николай II, его жена Александра Федоровна, четыре дочери — Ольга, Татьяна, Мария и Анастасия, сын — цесаревич Алексей, их камердинер Алоизий Трупп, горничная Анна Демидова, а также семейный врач Романовых Евгений Боткин и повар Иван Харитонов.