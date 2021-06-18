«Обстановка остается напряженной»: южноуральцам напомнили о пожароопасном сезоне в лесах

За нарушение правил безопасности предусмотрены штрафы от 200 до 500 тысяч рублей

В Челябинской области продолжается пожароопасный сезон в лесах. Южноуральцам напоминают о необходимости соблюдать правила безопасности. За прошедшую неделю в регионе потушено 38 пожаров на площади более 160 га, сообщили в главном управлении лесами.

В лесах запрещается использование открытого огня: костров, паяльных ламп, примусов и мангалов. Исключение — специально оборудованные для этого площадки. Недопустимы горящие спички, окурки, горячая зола, стеклянные банки и бутылки и другой бытовой мусор, способный спровоцировать пожар. В режиме повышенной готовности продолжают работать службы, задействованные в ликвидации огня.

«Благодаря своевременному обнаружению и оперативному тушению лесных пожаров 99% возгораний ликвидируются в первые сутки. Но обстановка остается напряженной. Расслабляться еще очень рано», — подчеркнул начальник ГУ лесами Челябинской области Сергей Лавров.

За нарушение правил пожарной безопасности в лесу предусмотрена административная ответственность. Сумма штрафа может составить до 200 тысяч рублей, при возникновении лесного пожара — до миллиона рублей. Стоит помнить, что нарушитель будет обязан возместить ущерб, нанесенный лесному фонду региона.

Если вы обнаружили лесной пожар, немедленно сообщите об этом по единому номеру лесной охраны: 8-800-100-94-00 (звонок бесплатный) или в региональную диспетчерскую службу по тушению лесных пожаров по телефонам: 8 (351) 261-65-54, 261-65-55. Сообщение можно оставить на интернет-портале помоги-лесу74.рф.

Напомним, в мае в Челябинской области из-за аномально жаркой погоды ввели особый противопожарный режим. Сейчас режим снят, но огонь продолжает вспыхивать в лесных массивах. С начала 2021 года специалисты МЧС выезжали на тушение пожаров 412 раз.