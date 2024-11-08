Обширный циклон принесет в Челябинскую область настоящий снежный шторм

Атмосферное давление рухнет, а температура около нуля вместе с осадками создадут опасную ситуацию

Погоду 9 и 10 ноября в регионе будет определять атмосферный фронт низкого давления. Это означает потепление, усиление ветра и сильные осадки.

Синоптики объявили на выходные экстренное предупреждение. По предварительным данным, на Челябинскую область движется снежный шторм: с ветром до 20—25 метров в секунду, сильным мокрым снегом, а при повышении температуры с переохлажденным дождем.

Температура воздуха ночью будет от минус 4 до минус 9, при прояснении местами столбики термометров будут опускаться до минус 13. Днем в субботу ожидается от минус 3 до плюс 2.

На территории области будут наблюдаться сильные гололедные явления, метели, снежные заносы.

МЧС напомнило о поведении при сильном ветре: укрываться — в здании, не оставлять детей без присмотра, не стоять под линиями электропередачи и не подходить к оборванным проводам.

Особые рекомендации в эти дни автомобилистам: использовать шины по сезону, соблюдать дистанцию и правила дорожного движения. Лучше всего — отложить дальние поездки на автотранспорте.