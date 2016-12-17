Прокуратура выяснила требования голодающих жителей общежитий Челябинска

Граждане рассчитывают приватизировать недвижимость.
Представители прокуратуры провели встречу с гражданами, живущими в общежитиях Челябинска. Горожане требуют передать им в собственность служебные комнаты, находящиеся на балансе Минимущества. Кроме того, жильцы заявляют о нарушениях со стороны собственника.
Жители общежитий Челябинска начали голодовку
— В рамках встречи представителями прокуратуры выяснены требования граждан о приведении общедомовых помещений и жилых помещений в соответствие с жилищным и санитарно-эпидемиологическим законодательством, а также требованиям пожарной безопасности и приватизации гражданами занимаемых жилых помещений,— сообщили сайту «Первый областной» в прокуратуре Челябинской области.
Отметим, что накануне Губернатор Челябинской области поручил рабочей группе при Законодательном собрании продолжить работу точечно, чтобы не нарушить интересы проживающих там людей.
Фото: adi19.ru