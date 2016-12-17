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Прокуратура выяснила требования голодающих жителей общежитий Челябинска

Прокуратура выяснила требования голодающих жителей общежитий Челябинска
голодовка , жильцы , общежитие , Челябинск
23.12.2016 15:15:38

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22 Декабря 2016, 18:30

Граждане рассчитывают приватизировать недвижимость.

Представители прокуратуры провели встречу с гражданами, живущими в общежитиях Челябинска. Горожане требуют передать им в собственность служебные комнаты, находящиеся на балансе Минимущества. Кроме того, жильцы заявляют о нарушениях со стороны собственника.

Жители общежитий Челябинска начали голодовку из-за условий жизни. Граждане требуют приватизации недвижимости, предоставленной им Министерством имущества региона. Ситуация находится на контроле органов прокуратуры.

— В рамках встречи представителями прокуратуры выяснены требования граждан о приведении общедомовых помещений и жилых помещений в соответствие с жилищным и санитарно-эпидемиологическим законодательством, а также требованиям пожарной безопасности и приватизации гражданами занимаемых жилых помещений,— сообщили сайту «Первый областной» в прокуратуре Челябинской области.

Отметим, что накануне Губернатор Челябинской области поручил рабочей группе при Законодательном собрании продолжить работу точечно, чтобы не нарушить интересы проживающих там людей.

Фото: adi19.ru

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