Южноуральцы смогут лично задать вопрос про вакцинацию министру здравоохранения России

Прямой эфир с Михаилом Мурашко состоится в среду, 21 июля

В среду, 21 июля, в 16:00 состоится прямой эфир с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко. Встреча пройдет в рамках просветительской кампании «Разберемся в вакцинах вместе», которая посвящена вопросам вакцинации от новой коронавирусной инфекции COVID-19. Мероприятие, где любой желающий сможет задать вопрос о вакцинации министру, организовано обществом «Знание» совместно с Общероссийской акцией #МЫВМЕСТЕ.

Трансляция эфира пройдет на сайте и в группе Российского общества «Знание» во «ВКонтакте». Любой желающий может направить вопросы министру через форму на сайте. Ответы на наиболее популярные вопросы будут озвучены во время прямого эфира. Проект «Разберемся в вакцинах вместе» призван помочь людям принять правильное для себя решение по вопросу вакцинации, развеять мифы, дать четкую инструкцию по порядку вакцинирования в своем регионе.

В рамках просветительской кампании общество «Знание» совместно с акцией #МЫВМЕСТЕ организует онлайн-эфиры с государственными деятелями и авторитетными экспертами из профессиональной среды по актуальным темам вакцинации, которые ответят на вопросы зрителей.

Расписание прямых эфиров и трансляции будут доступны на информационном портале «Разберемся в вакцинах вместе». Пользователи ресурса получат возможность напрямую задавать вопросы экспертам и получать ответы из первых уст.

На портале будет также накапливаться экспертная информация о вакцинации из надежных источников: интервью авторитетных врачей, научные данные о вакцинации, информация о производстве вакцин, сведения о порядке вакцинации, возможных побочных явлениях, факторах риска и влиянии на организм.

Для информирования людей о работе ресурса выпустят буклеты с краткой информацией о вакцинации и QR-кодом, ведущим на сайт. Буклеты будут распространены по всей России в МФЦ, вузах, аптеках и поликлиниках.