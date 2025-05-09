Общественный транспорт развезет челябинцев по домам после салюта

Рассказываем, откуда и куда можно будет уехать в 11 вечера из центра города

Общественный транспорт Челябинска продлил работу сегодня, 9 мая, чтобы помочь горожанам добраться до дома после праздничного салюта, сообщает «Организатор перевозок Челябинской области».

После фейерверка — он начнется в десять вечера — челябинцы смогут воспользоваться автобусами № 1, 2, 4, 8, 9, 15, 18, 22а, 34, 51, 58, 64, 71, 483, троллейбусами № 10, 12, 19 и трамваями № 2, 3, 5, 7, 14, 15, 16, 18, 20, 22, которые пойдут во все районы города.

После 22:30 транспорт будет ждать пассажиров на остановках на площади Революции, Алом поле, у Театра кукол, у Торгового центра, дворца спорта «Юность» и Геологического музея, по улице Карла Маркса, на улицах Пушкина, Цвиллинга, Площади искусств и у цирка, а также на Теплотехе и на пересечении проспекта Победы и Свердловского.

Ранее ИА «Первое областное» сообщало об ограничениях в движении транспорта на время праздничных мероприятий.

Ограничения, связанные с праздничным концертом и салютом, начнутся с 8 часов вечера. До 11 часов будут закрыты для проезда Братьев Кашириных (от Краснознаменной до Российской), Свердловский проспект (от проспекта Победы до Ленина), Каслинская (от проспекта Победы до улицы 8 Марта), Кирова (от проспекта Победы до улицы Труда), Труда (от Энгельса до Свободы), улица К. Маркса (от Красной до Свободы), ул. Коммуны (от Красной до Свободы) и еще ряд окрестных улиц. Везде дежурят сотрудники Госавтоинспекции.