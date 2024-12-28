Общественный транспорт Челябинска поменяет график работы в новогодние праздники

Часть маршрутов в каникулы работать не будет

С 29 декабря автобусы, трамваи и троллейбусы Челябинска меняют график работы. Часть маршрутов в каникулы работать не будет, сообщает Служба организации движения.

Так, в последние декабрьские дни транспорт будет ходить по расписанию выходного дня.

1 и 2 января

Автобусы № 1, 3, 5, 10к, 14, 15, 22а, 31, 41, 45, 56а, 123, 125, 483 — по расписанию выходного дня.

Автобусы № 2, 4, 7, 8, 9, 18, 19, 23, 24, 30, 33, 34, 42, 43, 47, 51, 58, 64, 71, 81, 128, 130, 172, 132, 136к, 158к, 213, 214, 300.

Трамваи и троллейбусы будут ходить по измененному расписанию, расписание будет размещено на gortrans74.ru.

С 3 по 8 января

Троллейбусы, трамваи, автобусы — по расписанию выходного дня.

В новогодние праздничные дни часть маршрутов Челябинской агломерации не работает. Автобусы и трамваи начнут выходить на линию по следующему графику:

с 2 января — автобусы № 11, 28, 35, 44, 52, 61, 72, 74, 78, 129, 204, 212, 300, трамваи 18, 20;

с 3 января — в Челябинске автобусы № 25т, 26, 27, 32, 48, 61, 76, 91, 141, 142, 150, 492, трамвай 12. В Копейске — автобусы № 6 (по проспекту Славы), 12. В Сосновском районе — автобусы № 131, 149, 208;

с 5 января — автобус № 203;

с 9 января — в Челябинске автобусы № 13к, 80, 176, трамвай 10. В Копейске — автобусы № 8, 19а;

с 11 января — автобус № 195 (бывший 95, Чичерина — Преображенское кладбище).

О том, как будут работать отделения «Почты России» в праздники, ИА «Первое областное» рассказывало здесь.