Общественные пространства обработают от клещей в двух районах Челябинска 25 апреля

Рассказываем, где планируется акарицидная обработка

Во вторник, 25 апреля, в Тракторозаводском и Калининском районах Челябинска проведут акарицидную обработку. От клещей обработают прогулочные и береговые зоны, сообщили в пресс-службе администрации города.

В Калининском районе обработка запланирована в следующих местах:

в береговой зоне реки Миасс от АЗС до Свердловского проспекта;

на береговой полосе реки Миасс по ул. Молодогвардейцев до транспортной развязки на ТК «Родник»;

на береговой полосе реки Миасс вдоль улицы Болейко от пр. Победы до ул. Кожзаводской;

в береговой зоне реки Миасс с западной стороны от дома № 30 по ул. Российской;

в сквере им. В.Н. Гусарова, вдоль ул. Российской от дома № 32 до ДК «ЧЭМК»;

в береговой зоне реки Миасс с западной стороны от ул. Калинина до транспортной развязки по ул. Братьев Кашириных:

на 1 участке — между домами 7А и 7В по ул. Набережной;

на 2 участке — от дома 11А по ул. Набережной до дома № 8 по ул. Братьев Кашириных;

на береговой зоне реки Миасс с восточной стороны от ДК «ЧЭМК» до транспортной развязки по ул. Братьев Кашириных;

на острове «Заячий»;

в береговой зоне реки Миасс от ул. Северо-Крымской до Свердловского проспекта;

от ул. Косарева до ул. Набережной на участке от ул. Косарева до Свердловского проспекта.

В Тракторозаводском районе от клещей обработают:

зеленую зону вдоль прибрежной полосы Первого озера вблизи пляжа «Чайка»;

«Мамин-сквер» по пер. Мамина, дома №№ 1-3;

Аллею Ветеранов по ул. Героев Танкограда, дом № 59;

зеленую зону между пер. 3-й Бульварный и пер. 1-й Бульварный;

Аллею им. Е. Овчинникова между домами №№ 108-110 по ул. Артиллерийской.

«Обращаем внимание, что противоклещевая обработка территорий не гарантирует 100% защиты от укуса клещей, а лучшей профилактикой заболеваний остается вакцинация»,— напомнили в мэрии.

Также там уточнили, что даты проведения противоклещевой обработки могут быть изменены в зависимости от погодных условий.