Общественно-политический вернисаж пройдет в Челябинске 3 сентября

Для гостей приготовили увлекательные мастер-классы и встречи

В ближайшую субботу, 3 сентября, в Челябинском парке культуры и отдыха имени Гагарина пройдет Общественно-политический вернисаж «Верь в Челябинск! Верь в его будущее!». По традиции вернисаж открывает череду праздничных мероприятий, которые посвящены дню рождения города, сообщает пресс-служба мэрии.

«На вернисаже представлено все многообразие общественной и политической жизни города Челябинска и области. Вернисаж является важной дискуссионной и презентационной площадкой для национально-культурных центров, благотворительных фондов, военно-патриотических, молодежных, спортивных, социальных, политических, зоозащитных и многих других общественных объединений»,

— поясняют в администрации города.

Для челябинцев проведут мастер-классы по украшению пряников, изготовлению кукол, кремневых наконечников стрел эпохи бронзы. Гостей также научат игре в настольный теннис, покажут азы армрестлинга. На мероприятии можно получить консультацию юриста, пройти экспресс-тест на ВИЧ, сделать прививку от коронавируса или гриппа, а также бесплатно взять у волонтеров питомца.

«Кроме того, будет организован сбор книг русских и советских классиков для взрослых и детей Донбасса»,

— говорят в мэрии.

Военно-патриотические организации проведут мастер-классы по фланкировке шашкой и организуют показательные бои. Также посетители парка смогут поболеть за участников финальных игр Кубка по лазертагу памяти воинов уральских лыжных батальонов.

Общественно-политический вернисаж пройдет с 12:00 до 16:00 часов.Возрастное ограничение: 0+.