Общественно-политический вернисаж дал старт празднованию Дня города в Челябинске

Мероприятие проходило под футуристическим лозунгом, но осталось верным традициям

«Недавно закончили большой проект реконструкции для нового музея под открытым небом в Курганской области. Есть одна очень интересная работа, связанная с Ближним Востоком, но о ней пока рано говорить. Здесь, в Челябинской области, участвуем в разработке мастер-плана развития Аркаима — той его части, которая связана с натурными реконструкциями»,

— рассказал Иван.

«Это мачете мне подарили как одному из самых активных участников рубки сахарного тростника. В конце 60-х, когда я служил на Кубе, там была такая программа: собрать урожай в 10 млн тонн тростника. Вся страна рубила сахарный тростник, включая членов правительства и самого Фиделя Кастро. К нам, советским военным, обратились с просьбой тоже поучаствовать. И мы согласились. Каждый день я работал на плантации — с пяти до семи утра и с вечера до захода солнца. Днем работать было невозможно — слишком жарко»,

— поделился воспоминаниями председатель ветеранской организации, подполковник в отставке Владимир Пожарский.

«Хорошо, если раз в два месяца удается пристроить какого-нибудь щенка. Зато желающих отдать в приют ставших ненужными питомцев сколько угодно. По сто раз на дню звонят. А часто просто оставляют коробки с щенками под дверью»,

— сетует Юлия.

«Впечатления самые замечательные. Здесь царит чудесная, дружественная атмосфера. Огромное количество организаций представляют здесь свою деятельность. А занимаемся мы все, по сути, одним — работаем на благо нашего города и нашей области. Такое количество неравнодушных людей гарантируют нам чудесное будущее и процветающую область»,

— уверена Ирина Текслер.



Празднование 286-летия Челябинска можно считать официально начавшимся. В полдень 3 сентября в парке Гагарина стартовал общественно-политический вернисаж — первое в череде мероприятий ко Дню города. На площадках вернисажа побывали корреспонденты ИА «Первое областное» и рассказывают, что там увидели.Нынешний вернисаж проходил под лозунгом «Верь в Челябинск! Верь в его будущее!». Участникам предлагалось представить, как изменится город к 2035 году. Но в целом вернисаж остался тем же, чем и был все эти годы, — галереей общественной жизни Челябинска, где заявить о себе может практически каждый считающий свою деятельность достойной внимания. Простых горожан, в свою очередь, вернисаж привлекает атмосферой ярмарки, где можно нескучно провести выходные. Посидеть за рулем ретро-автомобиля, послушать живую музыку, поесть плова-шашлыка и сделать сувенир для самого себя на бесплатном мастер-классе. Например, наконечник стрелы по технологии каменного века под руководством археолога-реконструктора Ивана Семьяна.Тем, кто видел фильм «Арками. Колесница времени», представлять Ивана не нужно. Это именно тот человек, который со своей командой из центра «Археос» воссоздал синташтинскую колесницу — самую древнюю в истории человечества. Колесо от этого транспортного средства Иван принес на вернисаж. Говорит, рад бы и всю колесницу привезти, но не было такой возможности. Но и без нее «Археосу» есть что показать. Бронзовые топоры и копья, ножи и наконечники стрел, сделанные именно так, как тысячи лет назад. Редкая компетенция возрождать древние технологии сейчас очень востребована. Музеи и исторические парки России и зарубежья стоят в очереди к Ивану Семьяну.Вернисаж, помимо всего прочего, — это еще и одна большая выставка. Заметную ее часть составляют экспонаты, связанные с военной тематикой. И это, наверно, неудивительно, учитывая, сколько в городе военно-исторических клубов, поисковых отрядов и ветеранских организаций. Есть среди них весьма необычные и любопытные сообщества. Например, Союз ветеранов Группы советских военных специалистов на Кубе. Стенд союза выделяется на общем фоне довольно необычным набором предметов: огромные морские ракушки, вырезанные из кокосов статуэтки обезьян, мачете в кожаных ножнах с дарственной надписью на испанском языки и прочие карибские диковинки.Бессменные и, пожалуй, одни из самых мотивированных участников вернисажа — это различные образовательные организации Челябинска. Весь день студенты Института культуры радовали гуляющих музыкальными номерами и учили рисовать в технике монотипии. Институт права ЧелГУ разместил у своего стенда инсталляцию в виде места преступления с «трупом» и раскиданными «уликами». Можно было поиграть в детектива и попытаться восстановить картину происшествия. След от огромного ботинка, пистолет и неподходящая к нему винтовочная гильза, тело несчастной жертвы без обуви — все это давало пищу для самых разных версий, вплоть до фантастических.Но вот кто действительно удивил, так это Центр детского технического творчества. Оказалось, что челябинские школьники настолько суровы, что смогли создать автономный беспилотный трактор. Техника может ездить, подчиняясь оператору с радиопультом или заранее загруженной программе. Принимать самостоятельных решений трактор пока не умеет, но, похоже, это ненадолго. Кстати, этот трактор недавно побывал на форуме «Армия-2022». Так что все серьезно.Для многих организаций общественно-политический вернисаж — это редкая возможность рассказать о своей работе, которая в остальное время зачастую остается незамеченной. В их числе — приюты для бездомных животных. Приют «Я живой!» привез на вернисаж щенков, найденных три недели назад на трассе М5. Привез, чтобы попытаться найти для них хозяев. Увы, беспородными бродяжками никто не соблазнился. Куратор приюта Юлия Хохлова рассказывает, что собак из приюта вообще очень редко забирают.Радует хотя бы то, что гости вернисажа спрашивают, чем можно помочь приюту. А помочь можно много чем: от кормов и лекарств до частички своего времени и труда, чтобы, например, погулять с питомцами.В середине дня площадки вернисажа посетили первая леди Челябинской области, учредитель Фонда 2020 Ирина Текслер и глава города Наталья Котова. Они побывали почти у каждого стенда и палатки.