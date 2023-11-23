Общественников Челябинска впечатлила забота о людях на предприятии «Южуралзолото»

Делегация побывала на фабрике, в теплицах и медцентре компании

Члены Общественной палаты Челябинской области Евгений Маленкин, Петр Бирюков, Алексей Ларин посетили Пластовский район. Поездка включала в себя встречи с гражданами, обсуждение актуальных для муниципалитета экологических вопросов, посещение социально значимых объектов. Общественники ознакомились с работой градообразующего предприятия — ПАО «Южуралзолото Группа Компаний», сообщает корреспондент медиахолдинга «Первый областной». Большая часть налоговых поступлений и других обязательных платежей в местный бюджет поступает от этого золотодобывающего производства. Предприятие также является активным социальным партнером.

Общественники побывали на Пластовской золотоизвлекательной фабрике. О ее работе рассказал начальник отдела технического контроля ЮГК Андрей Балашов. В режиме реального времени члены делегации от Общественной палаты Челябинской области увидели процесс золотоизвлечения. Производительность фабрики составляет 4 миллиона тонн руды в год, производство золота в год — тонна. На фабрике перерабатываются руды Кочкарского, Светлинского и Семеновского месторождений.





Общественники высоко оценили производственные мощности, современное техническое оснащение и потенциал компании. Особо они проявили интерес к обеспечению экологической безопасности при добыче и переработке сырья. В 2017 году на ЮГК запустили пробирно-аналитическую лабораторию. Там исследуют рудные, технологические материалы на содержание золота, занимаются исследованием проб воды, воздуха. Все это служит индикатором экологического благополучия на предприятии и его окрестностей. Начальник этого подразделения Екатерина Гришаева подчеркнула, что лаборатория аккредитована на проведение и исследования проб по основным 38 показателям, в том числе грунтовых вод и воздуха. Исследования производятся регулярно, и ни по одному из показателей не было выявлено превышения содержания вредных веществ.

Кроме того, уже несколько лет ЮГК использует оборотное водоснабжение. Вода проходит очистку в специальных сооружениях и затем повторно используется в производстве. Благодаря этому предприятие не сбрасывает стоки в канализационные системы и природные водные массивы, а также не получает воду из природных источников или использует ее по минимуму.





О социальной ответственности «Южуралзолота» общественники узнали, посетив тепличный комплекс, столовую и медицинский центр. В теплицах круглый год выращивают овощи для сотрудников. До 100 тонн снимают помидоров и огурцов. Стоимость питания в столовой небольшая — 80—100 рублей, ведь расходы компенсирует предприятие. В медицинском центре установлено диагностическое и стоматологическое оборудование. На услуги стоматолога действуют корпоративные скидки.

«Приятно удивило все. Но самое сильное впечатление произвела очевидная забота предприятия о людях, проявляющаяся в обеспечении полноценным питанием, включая свежие овощи-фрукты, досугом, медицинским обслуживанием»,— резюмировал итоги визита председатель комиссии по экологии, охране окружающей среды и сельскому хозяйству Общественной палаты Петр Бирюков.