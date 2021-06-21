Общественники просят у мэрии Челябинска установить переход возле сквера ЮУрГУ

Речь идет об участке дороги к фуд-корту «Белый рынок»

Представители сообщества «Городские проекты» провели исследование пешеходных потоков по улице Тернопольской и выяснили, что для пешеходов там необходим пешеходный переход. Результаты этого исследования общественники направили в администрацию Челябинска на имя главы города.

«На улице Тернопольской в 2020 году открылся фуд-корт «Белый рынок», который стал продолжением сквера перед главным корпусом ЮУрГУ. Это привело к росту числа пешеходов из соседних офисных зданий и студенческих корпусов. Но через улицу Сони Кривой нет прямого перехода из сквера к фуд-корту, и пешеходы вынуждены делать крюк в 70—90 метров до ближайшего перехода и столько же обратно. При этом вместо одного перехода придется преодолеть три пешеходных перехода. Как результат, много пешеходов сокращает путь, перебегая вне пешеходного перехода», — говорится в исследовании.

Общественники посчитали количество пешеходов, переходящих дорогу на этом участке в течение дня в часы пик. Производилось несколько часовых замеров.

«На данном участке явно выражено наличие точек притяжения пешеходов: офисные и учебные здания, магазины и фуд-корт. Как показало исследование, большое количество пешеходов экономят свое время и переходят там, где им удобно. На карте ДТП в районе исследуемого участка зафиксировано два наезда на пешеходов с нанесением легкого вреда здоровью. Для удобства пешеходов и снижения вероятности ДТП на данном участке необходим пешеходный переход. Также необходимы треугольники видимости, чтобы появление пешехода не было неожиданностью для водителей», — уверены общественники.

Результаты исследования пешеходных потоков возле «Белого рынка» представители сообщества направили главе Челябинска Наталье Котовой.