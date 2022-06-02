Общественники нашли опасные детские площадки в Копейске и Челябинске

Данные о нарушениях сообщат в прокуратуру и городские администрации

Представители Народного фронта проверили состояние нескольких детских и спортивных площадок на территории Копейска и Челябинска. По оценкам общественников, ни один из них не соответствует требованиям безопасности. Данные о нарушениях ОНФ направили в прокуратуру.

«В 2021 году власти Копейска, объясняя некачественное благоустройство сквера на площади Трудовой Славы, ссылались на нехватку денежных средств, чтобы „переблагоустроить уже благоустроенное“. В итоге за год на детской площадке в сквере не заменили даже опасное вздувшееся покрытие. Территорию просто огородили лентой и повесили табличку, запрещающую детям вход», — сообщили в ОНФ.

Рядом, по словам общественников, установлены игровые конструкции — с болтами без заглушек, о которые легко пораниться, и ненормативными зазорами между элементами, в которых ребенок может застрять.

Еще одна спортивная площадка, к которой возникли претензии, находится в поселке Горняк. Здесь в качестве места для активных игр детям предлагается участок, отсыпанный песком и огражденный садовой сеткой с острыми краями. Для маленьких спортсменов не предусмотрели ни баскетбольных колец, ни футбольных ворот.

«Новая площадка по размерам не соответствует стандартам ни одного из видов спорта. К примеру, здесь не получится натянуть сетку установленного размера, чтобы поиграть в теннис. Неподалеку, на улице Гастелло, 27, спортивное оборудование на площадке есть, однако оно опасно и должно быть демонтировано. Установленные футбольные ворота не закреплены и шатаются при прикосновении», — отметили в организации.

Аналогичное нарушение эксперты Народного фронта обнаружили в Калининском районе Челябинска по адресу улица Молодогвардейцев, 68в. Надежность нового оборудования испытали на себе: во время проверки конструкция футбольных ворот развалилась. Эксперты Народного фронта связались с администрацией района и потребовали немедленно демонтировать опасные элементы, что было выполнено.

«Изначально такие ворота должны иметь четыре точки крепления. Бетонирование, которое было выполнено подрядчиком, не соответствует нормам и требованиям. При приемке на это не обратили внимания. И сейчас имеем такие последствия», — пояснила эксперт при комиссии Минстроя по вопросам развития благоустройства общественных территорий Наталья Зинченко.

На набережной у озера Смолино в зоне с турниками обнаружилось ограждение в виде острых кольев. В сквере на улице Свободы, 92а, — горка с щелями, где может застрять одежда. Здесь же установлены скамейки с декоративными элементами из металлической проволоки.

Во дворе на улице Воровского, 9, очевидно, хотели укрепить баскетбольный щит, но получилась дополнительная перекладина, по которой ребенок теперь может забраться на трехметровую высоту и упасть. Здесь же — карусель с зазорами более 11 см, что противоречит требованиям ГОСТа, и песочница с крышей из запрещенного для детских площадок поликарбоната.

Глава Советского района Владислав Макаров уточнил ИА «Первое областное», что важно понимать, на какой территории находится объект благоустройства: на участке, где работы выполнялись по муниципальной программе, или на участке, сопредельном с ним. Важно понять, на чьем балансе находятся качели, горка или детский городок, ведь от этого зависит то, кто должен следить за их содержанием.

«Например, общественники отметили состояние горки по адресу Свободы, 92а. Дело в том, что по этому адресу находится недавно появившийся сквер, а горка находится в 50 метрах от него, на сопредельном участке. Конечно, мы исправим замечания по этой горке, но она не была установлена администрацией в последние годы, этой горке много лет, и кто ее устанавливал, мне неизвестно. Баскетбольный щит на улице Воровского, 9 находится во дворе жилого дома, где за состоянием придомовой территории должна следить управляющая компания», — рассказал глава района.

У общественников вызвало вопрос и содержание лавочки, в основании которой использован габион (объемная сетчатая конструкция из металлической проволоки, наполненная камнями. — Прим. ред.).

«У этой лавочки нет опасных элементов, это плотный сетчатый каркас, никаких острых деталей на нем нет. Габион — это тренд современной урбанистики, который мы используем при благоустройстве скверов. Надо сказать, что жалоб от жителей мы не получали, только положительные отзывы. За четыре года в Советском районе появилось 30 новых мест отдыха: 18 из них реконструировали, 12 — обустроили с нуля», — поделился собеседник.

Получить комментарий администрации Копейска на момент выхода публикации не удалось.