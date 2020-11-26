Общественники нашли нарушения в ходе благоустройства двора в Челябинске

Активисты отмечают, что смета была сокращена, а работы отличаются от тех, что обещали местным жителям.

В Челябинске активисты Общественного народного фронта зафиксировали нарушения в ходе благоустройства одного из дворов. Работы проводят возле дома № 36 по улице Горького. В рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» на эти цели было направлено более семи миллионов рублей.

Местные жители участвовали в разработке проекта благоустройства придомовой территории, его утвердили летом 2020 года. Для размещения во дворе были выбраны малые архитектурные формы, соответствующие среднему возрасту детей, проживающих в доме (от семи до 12 лет). Но после того, как осенью подрядчик приступил к работам, жители увидели, что площадку оборудуют малыми формами, предназначенными для детей младшего возраста.

Кроме того, вопросы возникли и к качеству работ по укладке асфальта, а также надежности технологии установки конструкций малых архитектурных форм.

«Люди задались вопросом: к чему такая бережливость, ведь выделенных бюджетных средств в размере более 7 миллионов рублей с лихвой хватит на полноценные качественные работы. Тогда-то и выяснилось, что объем финансирования почему-то был сокращен в два раза. В управляющей компании причины такого решения тщательно скрывают, отказываясь предоставить людям сметную документацию», — прокомментировал ситуацию эксперт ОНФ в Челябинской области Антон Неверов.

Активисты ОНФ обратились в прокуратуру для того, чтобы действия подрядчика проверили на соответствие с работами по проекту.