Общественная палата Челябинской области вошла в десятку лучших в стране

Совещательный орган особо отметили за информационную открытость и активность

Общественная палата Челябинской области второй год подряд вошла в топ-10 федерального рейтинга, который составили агентства RAEX и Общественная палата РФ, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Как сообщил председатель ОП ЧО Николай Дейнеко, южноуральская палата также признана лучшей по таким критериям, как медиаактивность, информационная открытость и нормотворческая активность.

Региональные палаты также оценивались по активности взаимодействия с ОП РФ, по материальной обеспеченности и организационной работе, общественно-наблюдательной активности и по отзывам экспертов.

«Задача рейтинга — показать, насколько полно Общественная палата региона реализует свои функции и полномочия. Результаты — это показатель активности гражданского общества в регионе, а также уровня взаимодействия органов власти с жителями. Радует, что Челябинская область на хороших позициях, но нам всем вместе еще есть над чем работать»,— прокомментировал итоги рейтинга Николай Дейнеко.

Автор: Ольга Бороденок