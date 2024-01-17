Общепиты Челябинской области включили в свои меню блюда уральской кухни

Регион присоединился к фестивалю местной гастрономии

С 16 по 31 января в девяти ресторанах Челябинска, Магнитогорска и Златоуста можно будет испробовать блюда аутентичной уральской кухни. Специальные сет-меню разработаны заведениями в рамках фестиваля локальных вкусов, который проводится сообществом лучших шеф-поваров Урала с целью «совершить революцию в восприятии региональной кухни», передает корреспондент ИА «Первое областное».

Как говорится в официальном пресс-релизе объединения Аутентичной уральской кухни (АУК), рестораны — участники фестиваля предлагают своим посетителям обед из трех блюд (закуска, горячее и десерт), приготовленных с максимальным использованием местных продуктов. По традиции в десерте обязательно должны быть овощи или грибы. Цена на сет фиксированная — 1300 рублей.

По информации на сайте проекта АУК, фестиваль локальных вкусов в этом году проводится в десяти городах Урала, включая три крупнейших города Челябинской области. Южноуральцам местные предприятия общепита предлагают, например, такие кушанья: паштет из оленя с моченой грушей и бородинской землей; томленая утка с печеной тыквой, гречей и соусом из сосновых шишек; верблюжье молоко в глазури из черемухи с засахаренной тыквой; мороженое из гречки с морковью и вареньем из сморчков.