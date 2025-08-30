Общегородской молебен пройдет в преддверии нового учебного года в Челябинске

Попросить о помощи в получении знаний могут школьники, их родители и педагоги

В воскресенье, 31 августа, в кафедральном соборе Рождества Христова в Челябинске пройдет Общегородской молебен на начало учебного года. Попросить о помощи в получении знаний Господа, Богородицу и святых смогут школьники, их родители и педагоги, сообщили в пресс-службе челябинской епархии.

«В истории есть немало примеров, когда даже будущим святым тяжело давалась учеба. Но собственное усердие и божия благодать творили чудеса: учащиеся преодолевали трудности и становились образованнейшими людьми»,— отметили в епархии.

Молебен начнется сразу же после поздней божественной литургии — в 11:30.

Кстати, текст специального чина был утвержден в 2023 году. С тех пор молебен проводится ежегодно перед Днем знаний.

А еще 31 августа в челябинском Арт-сквере пройдет городская линейка. Детей ждет множество увлекательных мастер-классов и различных активностей. Призы тоже будут.

Возрастное ограничение 0+